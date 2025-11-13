Шахматисты Гребнев, Есипенко и Дубов вышли в пятый раунд Кубка мира
Россияне Алексей Гребнев, Андрей Есипенко и Даниил Дубов вышли в пятый раунд Кубка мира по шахматам.
В четвертом раунде Гребнев победил француза Максима Вашье-Лаграва, Есипенко обыграл немца Винсента Каймера, а Дубов — представителя Индии Рамешбабу Прагнанандху. Все партии завершились тай-брейком.
В пятом круге Есипенко и Гребнев сыграют между собой, Дубов встретится с американцем Сэмом Шенклендом.
Кубок мира проходит в Индии и завершится 26 ноября.
