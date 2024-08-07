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Сегодня, 11:40

Шахматистка отравила соперницу на первенстве Дагестана

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Шахматистка разливает на доску неизвестную жидкость.
Фото Скриншот

Участница первенства Дагестана по шахматам отравила одну из соперниц, сообщает Mash.

Одной из шахматисток стало плохо после старта соревнований, ей вызвали скорую. После этого организаторы посмотрели записи камеры наблюдения и заметили, как одна из участниц турнира разливает на шахматном столе неизвестное вещество. По предварительной версии, это могла быть ртуть.

Кроме того, сообщается, что перед этим девушка, разлившая неизвестную жидкость, интересовалась, работает ли в зале камера.

Источник: Mash
Шахматы
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