Шахматистка, которую пытались отравить, стала второй в первенстве Дагестана

Шахматистка Умайганат Османова, которую пыталась отравить соперница, заняла второе место в первенстве Дагестана, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

По итогам соревнований Османова получит 30 тысяч рублей.

7 августа стало известно, что одной из участниц первенства Дагестана стало плохо во время соревнований, ей вызвали скорую. По камерам организаторы заметили, как другая участница турнира Амина Абакарова разливала на столик пострадавшей неизвестное вещество. Шахматистка была задержана правоохранительными органами.

Позднее ФШР объявила о временном отстранении подозреваемой в попытке отравления соперницы Абакаровой.