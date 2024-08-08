Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 20:40

Шахматистка, которую пытались отравить, стала второй в первенстве Дагестана

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Шахматистка Умайганат Османова, которую пыталась отравить соперница, заняла второе место в первенстве Дагестана, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

По итогам соревнований Османова получит 30 тысяч рублей.

7 августа стало известно, что одной из участниц первенства Дагестана стало плохо во время соревнований, ей вызвали скорую. По камерам организаторы заметили, как другая участница турнира Амина Абакарова разливала на столик пострадавшей неизвестное вещество. Шахматистка была задержана правоохранительными органами.

Амина Абакарова разлила ртуть на&nbsp;столе соперницы. Жуткий случай на шахматном турнире. 40-летняя спортсменка пыталась отравить соперницу ртутью

Позднее ФШР объявила о временном отстранении подозреваемой в попытке отравления соперницы Абакаровой.

0
Читайте также
Шишкина отреагировала на судейство в синхронном плавании на Олимпиаде-2024
Коровашков и Петров стали четвертыми в соревновании каноэ-двоек на Олимпиаде
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Команда Башкортостана выиграла Спартакиаду учащихся в Барнауле
Новости
RSS RSS
Все новости