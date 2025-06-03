Шахматы
Шахматистка Гунина отметила улучшение в состоянии своего здоровья

Алина Савинова

Российская шахматистка Валентина Гунина, которая борется с красной волчанкой, рассказала о состоянии своего здоровья.

«Мне уже физически лучше в связи с моим заболеванием. Мой график турниров зависит от состояния здоровья. Сейчас я нахожусь на генной инженерии по волчанке, и я каждый месяц должна быть в Москве в больнице в определенные дни», — приводит ТАСС слова Гуниной.

36-летняя россиянка является двукратной чемпионкой мира по блицу, пятикратной чемпионкой России, а также первой в истории трехкратной чемпионкой Европы. В 2011 году Гунина получила спортивное звание «Гроссмейстер России».

Источник: ТАСС
