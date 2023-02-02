Шахматистка Лагно назвала своей целью попадание на турнир претенденток

Шахматистка Екатерина Лагно рассказала о целях на сезон. Россиянка на данный момент является лидером общего зачета Гран-при, после того, как она набрала 160 очков за победу на турнире в Астане.

«Недавно я сыграла на турнире «Шахматные звезды», в целом своей игрой я довольна, — цитирует Лагно ТАСС. — Это очень сильный турнир, и для меня это важный этап подготовки к следующим соревнованиям. В следующий раз я сыграю на этапе Гран-при в Индии в марте. Конечно, хочется там тоже хорошо сыграть, но главное для меня — это попасть на следующий турнир претенденток».

33-летняя спортсменка является вице-чемпионкой мира 2018 года в классических шахматах. До 2014 года она выступала за сборную Украины, в составе которой одержала победу во Всемирной шахматной олимпиаде.