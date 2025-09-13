Шахматистка Бивол: «Порой выбираю турниры исходя из графика лечащего врача»

Чемпионка России по блицу, вице-чемпионка мира по шахматам до 20 лет Алина Бивол в интервью «СЭ» объяснила, почему так редко играет во внутренних турнирах.

— Как ты ставишь цели на каждый сезон? И, к слову, когда стартует и когда заканчивается шахматный год? Как любителю определить начало «жары»?

— Последние пару лет я не настолько активна, были и сложности личного характера: я прохожу непростое ортодонтическое лечение, поэтому даже не стесняюсь сказать, что порой выбираю турниры исходя из графика лечащего врача. (Улыбается.) Из-за этого, например, я пропустила две последние «Высшие лиги» — отборочные турниры к суперфиналу. Мой сезон обычно начинается с командного чемпионата России, который проходит в мае, а всю зиму и весну я занимаюсь творческой деятельностью или работаю. Летом и осенью выступаю как легионер в зарубежных лигах. В этом году получилось сыграть на Moscow Open. В преддверии Нового года участвую в чемпионатах мира по быстрым шахматам и блицу. Помимо этого, нужно оставлять время на хобби: в марте -апреле этого года я училась в школе стендапа. А цели у меня скромные. Хочется потихоньку вернуть некогда растерянный рейтинг. Так что я не лучший ориентир, если следить за этим самым началом «жары». (Улыбается.)

— Действительно, во внутренних турнирах ты играешь не так часто.

— Все банально. Другой шахматной работой я в среднем зарабатываю куда больше, чем если бы я ездила по всем этапам Кубка России или принимала участие в других соревнованиях. Поэтому играю самые важные турниры, среди них — командник. Если удается, пытаюсь отобраться в суперфинал и чемпионаты страны по быстрым и блицу. И вот иногда получается поиграть за рубежом в лигах или Европейском командном кубке.

Александра Понкратова