Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 21:28

Шахматист Рязанцев рассказал об участии в турнире на Эвересте

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер сборной России по шахматам Александр Рязанцев заявил, что спокойно играл в турнире на высоте 5 364 метра, так как у него есть опыт горных восхождений.

Турнир проходил в мае. Рязанцев стал победителем, обыграв на тай-брейке Юрия Калиниченко.

«Я участвовал в высокогорном турнире в этом году, идею которого предложил руководитель компании «Код безопасности» Андрей Голов. Мы играли в лагере компании «Семь вершин» на высоте 5 364 метра, Федерация шахмат России поддержала эту идею. У меня есть опыт восхождения в горы, я занимался на любительском уровне альпинизмом. Я выиграл турнир. Надеюсь, он получит свое продолжение, и, может быть, получится сыграть где-то еще выше, очень интересно посмотреть, как организм работает на высоте семь или восемь тысяч метров», — приводит слова Рязанцева ТАСС.

Источник: ТАСС
Шахматы
1
0
Читайте также
Парламентские выборы во Франции могут повлиять на проведение Олимпиады
Блестящая Испания рвется к титулу, а гордая Грузия покидает Евро с высоко поднятой головой. Репортаж Рабинера из Кельна
В Москве задержали мужчину за нецензурную татуировку в адрес ВС России
Стали известны три четвертьфинальные пары ЧЕ по футболу
Суд признал Невзорова и его жену экстремистским объединением, изъяв их имущество
Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звезды 4.0», Карякин четвертый

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости