Шахматист Рязанцев рассказал об участии в турнире на Эвересте

Тренер сборной России по шахматам Александр Рязанцев заявил, что спокойно играл в турнире на высоте 5 364 метра, так как у него есть опыт горных восхождений.

Турнир проходил в мае. Рязанцев стал победителем, обыграв на тай-брейке Юрия Калиниченко.

«Я участвовал в высокогорном турнире в этом году, идею которого предложил руководитель компании «Код безопасности» Андрей Голов. Мы играли в лагере компании «Семь вершин» на высоте 5 364 метра, Федерация шахмат России поддержала эту идею. У меня есть опыт восхождения в горы, я занимался на любительском уровне альпинизмом. Я выиграл турнир. Надеюсь, он получит свое продолжение, и, может быть, получится сыграть где-то еще выше, очень интересно посмотреть, как организм работает на высоте семь или восемь тысяч метров», — приводит слова Рязанцева ТАСС.