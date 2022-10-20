Шахматист Ниманн подал в суд на Карлсена, который обвинил его в читерстве

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн подал в суд на действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена, который обвинил его в читерстве.

Шахматист опубликовал в своих соцсетях иск в окружной суд штата Миссури, США.

«Мой иск говорит сам за себя», — написал он под постом.

Помимо Карлсена, в качестве ответчиков указаны веб-сайт Chess.com, американец Хикару Накамура, компания Карлсена Play Magnus Group и шахматист Дэнни Ренш. За причинение «разрушительного ущерба репутации, карьере и жизни» Ниманн требует от ответчиков 100 миллионов долларов.

Ранее Ниманн был заподозрен в нечестной игре более чем в 100 онлайн-партиях.

Карлсен не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе после поражения от Ниманна в третьем туре. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила, что проведет расследование.