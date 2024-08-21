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Шахматист Нестеров отметил повышение престижа чемпионата России

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Серебряный призер чемпионата мира-2023 среди юниоров Арсений Нестеров считает, что возможность отобраться на Кубок мира сделало суперфинал чемпионата России по шахматам еще более престижным турниром.

«Конечно, для меня важно играть в суперфинале — это вершина российского цикла соревнований. Здесь очень высокая конкуренция, все соперники сильные. Турнир и раньше был очень престижным, но стал еще более престижным, когда благодаря нему появилась возможность получить прямую путевку на Кубок мира. Моя задача-минимум — получить ее», — цитирует Нестерова ТАСС.

Суперфинал чемпионата России проходит в Барнауле с 16 по 29 августа.

Источник: ТАСС
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