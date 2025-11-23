Шахматист Непомнящий заявил о надежде на возвращение сборной России на командные турниры

Гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, что ждет допуск сборной России для возможного участия в командном турнире.

«Я за сборную играю всегда с большим удовольствием, несмотря на разногласия с федерацией. Для меня это всегда самые интересные турниры — командные. Но опять же не я формирую состав команды, поэтому посмотрим. А так было бы здорово после стольких лет вернуться на командные турниры», — цитирует шахматиста ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (FIDE) рассмотрят вопрос о возвращении всех российских команд на международные турниры с флагом и гимном.

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году.