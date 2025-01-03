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Мурзин: «Мою победу на ЧМ по рапиду нельзя назвать случайной или неожиданной»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Российский шахматист Володар Мурзин в интервью «СЭ» рассказал о деталях своей победы на ЧМ по рапиду, который проходил в Нью-Йорке в конце декабря.

— Какая партия на ЧМ по рапиду стала для вас определяющей? Когда почувствовали, что точно будут медали?

— Решающей я бы назвал партию с Прагнанандха в 12-м туре. Когда я выиграл у индийца, то понял, что у меня реальные шансы на победу. Еще я бы выделил удачный старт. После четырех побед подряд стремился сохранить свои позиции в группе лидеров.

— Когда в последней партии с Кареном Григоряном зафиксировали ничью, что почувствовали?

— Если честно, на тот момент я не знал, какой результат был в партии Александра Грищука (россиянин сыграл быструю ничью с Леньером Домингесом и упустил шансы на тай-брейк. — Прим. «СЭ»). И когда меня поздравлял Ян Непомнящий, то я был в небольшом замешательстве. Потому что не сразу понял, с чем он меня поздравляет.

— В чем секрет вашего успеха на этом турнире? Помимо раннего приезда, о котором нам рассказывала ваша мама.

— В прошлом году на ЧМ по рапиду в Самарканде я поделил третье место. Тогда удалось обыграть Непомнящего, Левона Ароняна, того же Прагнанандха. Поэтому этот результат нельзя назвать случайным или неожиданным. Да, конкуренция здесь была высочайшая. Даже Магнус провалил рапид-турнир, неудачно сыграв в первые два дня.

Я же играл стабильно и использовал все свои моменты. Что касается акклиматизации, то я начал готовиться к поездке в США заранее. Стал сдвигать время и ложиться все позже и позже. Поэтому по прилете в Нью-Йорк смена часовых поясов прошла для меня безболезненно.

Володар Мурзин. «Ананд поздравил на русском языке». Первое большое интервью с Мурзиным после чемпионства

Шахматы
Володар Мурзин
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