Карякин: «Под нейтральным флагом выступать не буду»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» высказался о возможном возвращении на международные турниры.

«Хочется верить, что будет полноценное возвращение наших спортсменов. Для себя я принял решение — под нейтральным флагом выступать не буду. Но у каждого свое мнение, никого не осуждаю», — сказал Карякин «СЭ».

Карякин был дисквалифицирован ФИДЕ за поддержку СВО и пропустил турнир претендентов в 2022 году. С тех пор он не участвуют в международных турнирах. Сейчас шахматисты из России играют под флагом ФИДЕ.