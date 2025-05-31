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31 мая 2025, 15:50

Карякин: «Под нейтральным флагом выступать не буду»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» высказался о возможном возвращении на международные турниры.

«Хочется верить, что будет полноценное возвращение наших спортсменов. Для себя я принял решение — под нейтральным флагом выступать не буду. Но у каждого свое мнение, никого не осуждаю», — сказал Карякин «СЭ».

Карякин был дисквалифицирован ФИДЕ за поддержку СВО и пропустил турнир претендентов в 2022 году. С тех пор он не участвуют в международных турнирах. Сейчас шахматисты из России играют под флагом ФИДЕ.

Сергей Карякин.«Приложу все свои силы». Гроссмейстер Карякин окончательно ушел в политику

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Сергей Карякин (шахматы)
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