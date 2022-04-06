Шахматист Карякин: «Я для себя решил, что до конца буду в России»

Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что не планирует менять свое гражданство, несмотря на свою дисквалификацию Международной шахматной федерацией (FIDE) и отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Поменять гражданство — это слишком сильно. Каждый спортсмен сам будет решать. Я всегда за спортсменов, знаю, какой это труд, когда готовишься к соревнованиям, выходишь — и тебя по непонятным причинам отстраняют. Это очень неприятно и психологически тяжело. Я для себя решил, что до конца буду в России, не знаю, как будут другие шахматисты», — цитирует Карякина Metaratings.ru.

Ранее в ФИДЕ заявили, что Карякину не продлят дисквалификацию, но могут предъявить новые обвинения.