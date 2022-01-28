Шахматист Дубов сдал положительный тест на коронавирус и снялся с турнира в Вейк-ан-Зее
Российский гроссмейстер Даниил Дубов снялся с супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Пресс-служба турнира сообщает, что россиянин сдал положительный тест на коронавирус. По итогам десяти туров он набрал 3,5 очка и занимал 12-е место.
Ранее в команде Дубова был выявлен положительный тест на коронавирус и его попросили сыграть матч седьмого тура против голландца Аниша Гири в маске. После отказа организаторы засчитали ему техническое поражение.
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