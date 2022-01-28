Шахматист Дубов сдал положительный тест на коронавирус и снялся с турнира в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Даниил Дубов снялся с супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Пресс-служба турнира сообщает, что россиянин сдал положительный тест на коронавирус. По итогам десяти туров он набрал 3,5 очка и занимал 12-е место.

?? | Daniil Dubov leaves the Tata Steel Chess Tournament after testing positive for the corona virus in a PCR test yesterday. #TataSteelChess



For more information about the Tata Steel Chess Tournament, go to: https://t.co/MMVlnDGD6W pic.twitter.com/kuBwfuspn0 — Tata Steel Chess (@tatasteelchess) January 28, 2022

Ранее в команде Дубова был выявлен положительный тест на коронавирус и его попросили сыграть матч седьмого тура против голландца Аниша Гири в маске. После отказа организаторы засчитали ему техническое поражение.