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Сергей Смагин считает, что феномен Карлсена не связан с уровнем шахмат в его стране

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о связи между уровнем шахмат в стране и появлением мировых лидеров.

«Магнус — это такой же феномен, как когда-то появились Ананд, Фишер. Просто из ничего. Периодически такие феномены могут где угодно появляться, но с развитием шахмат в этой стране нет никакой взаимосвязи. Потом уже, вдогонку, идет бурное развитие — в Индии, в Норвегии. И в Америке то же самое могло бы происходить, если бы не закидоны Фишера. Но какой-то прямой связи нет. Например, у нас достаточно последовательно идет развитие шахмат, но таких гениев, как Ананд или тот же Карлсен, после Анатолия Карпова мы давно не видели. И трудно сказать, когда увидим. Мы идем своим путем — и, да, надеемся на это, создаем условия. Но надо понимать, что профессиональный спорт жесток, и шахматы здесь абсолютно не уникальны», — цитирует Смагина «Газета.Ru».

Ранее Смагин рассказал о плюсах перехода российских шахмат в Азиатскую федерацию.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/25/19355353.shtml
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Вице-президент ФШР Смагин рассказал о плюсах перехода российских шахмат в Азиатскую федерацию
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