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Шипов: «Надеюсь, что Непомнящий вскоре все-таки обыграет Карлсена в очередном важном матче»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер российского шахматиста Яна Непомнящего Сергей Шипов считает, что звание чемпиона мира по блицу россиянина не подлежит сомнению. В ночь с 31 декабря на 1 января Ян в финале разделил с норвежцем Магнусом Карлсеном звание победителя турнира.

«Это первый индивидуальный титул чемпиона мира для Яна во взрослой карьере, надеюсь, не последний. Жаль, что в дележе, но надеюсь, что Непомнящий вскоре все-таки обыграет Карлсена в очередном важном матче. Сейчас было близко, и все к этому идет. Мы дождемся.

Тем, кто ставит титул Яна под сомнение, следует внимательно изучить чемпионаты и Олимпиады в других видах спорта. К примеру, прыжки в высоту у мужчин на Олимпиаде дали два золота, так что двойные стандарты тут недопустимы, Ян — молодец», — цитирует ТАСС Шипова.

Источник: ТАСС
Шахматы
Ян Непомнящий
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