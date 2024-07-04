Шипов: «Сейчас Карякин стал больше общественным деятелем, чем профессиональным шахматистом»

Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что Сергей Карякин стал больше общественным деятелем, чем шахматистом. Карякин занял четвертое место на турнире «Шахматные звезды».

«Турнир удался, было много интересных партий. Владик Артемьев доказал, что является одним из сильнейших блицоров мира, он находится в очень хорошей форме. Что касается Сергея Карякина, то выглядел он неубедительно. Видно, что сейчас ему не хватает практики, более наигранные его обыгрывают.

Это естественно, законы физики не обманешь, нужно тренироваться. Я думаю, если он вновь захочет всерьез играть в шахматы, то будет много побеждать, но если нет, то дальше его форма станет еще хуже. Сейчас он стал больше общественным деятелем, чем профессиональным шахматистом, общественная деятельность у него в приоритете», – цитирует ТАСС Шипова.