Тренер российских шахматисток Рублевский — о ЧМ в Линаресе: «Запас прочности у нас был очень большой»

Старший тренер и капитан женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский в интервью «СЭ» раскрыл секрет победы на командном чемпионате мира в Линаресе. По его словам, ключевым преимуществом россиянок стала мощная скамейка запасных.

«В этот раз по положению в команде на турнире играли шесть шахматисток в формате «4+2». Обычно пять: «4+1». Сильная скамейка давала нам преимущество перед остальными командами, — заявил Рублевский. — И могу сказать, что запас прочности был очень большой. Никто не провалился, все играли хорошо».

По словам специалиста, кадровый ресурс позволил тренерскому штабу гибко варьировать состав и дать игровую практику всем шахматисткам уже на групповом этапе.

В Испании российская команда выиграла 11 матчей из 11 возможных (в том числе дважды переиграв Китай во главе с Хоу Ифань), а Полина Шувалова набрала 9,5 очка из 10 возможных. Чемпионат мира в Линаресе стал первым командным турниром с 2021 года, в котором смогла принять участие взрослая сборная России. Россиянки выступали в Испании в нейтральном статусе.