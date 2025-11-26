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26 ноября 2025, 15:20

Рублевский — о феноменальной форме Шуваловой: «Контролирует тактику на уровне мужчин»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Полина Шувалова, набравшая 9,5 очка из 10 возможных, стала главной ударной силой женской сборной России на победном командном чемпионате мира в Испании. Об этом в интервью «СЭ» рассказал старший тренер команды Сергей Рублевский.

«Она может играть быстро, при этом контролирует тактику на уровне мужчин. Сейчас Полина играет примерно как Валентина [Гунина] в молодые годы. В таком же бескомпромиссном стиле», — отметил Рублевский.

Именно победы Шуваловой в сложнейших матчах с Казахстаном и США во многом предопределили уверенный выход сборной России в плей-офф турнира. В Линаресе наша команда, выступавшая под флагом ФИДЕ, выиграла 11 матчей из 11 возможных (в том числе дважды переиграв Китай во главе с Хоу Ифань) и стала победителем турнира.

Сергей Рублевский: интервью тренера сборной России по&nbsp;шахматам&nbsp;&mdash; о&nbsp;победе на&nbsp;командном чемпионате мира среди женщин.«Запас прочности у нас был очень большой». Тренер российских шахматисток — о триумфе на командном ЧМ

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