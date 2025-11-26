Рублевский — о феноменальной форме Шуваловой: «Контролирует тактику на уровне мужчин»

Полина Шувалова, набравшая 9,5 очка из 10 возможных, стала главной ударной силой женской сборной России на победном командном чемпионате мира в Испании. Об этом в интервью «СЭ» рассказал старший тренер команды Сергей Рублевский.

«Она может играть быстро, при этом контролирует тактику на уровне мужчин. Сейчас Полина играет примерно как Валентина [Гунина] в молодые годы. В таком же бескомпромиссном стиле», — отметил Рублевский.

Именно победы Шуваловой в сложнейших матчах с Казахстаном и США во многом предопределили уверенный выход сборной России в плей-офф турнира. В Линаресе наша команда, выступавшая под флагом ФИДЕ, выиграла 11 матчей из 11 возможных (в том числе дважды переиграв Китай во главе с Хоу Ифань) и стала победителем турнира.