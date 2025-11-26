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Шахматы

26 ноября 2025, 15:40

Тренер сборной России по шахматам Рублевский: «Надеюсь, что теперь сыграем на Олимпиаде»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

После убедительной победы на командном чемпионате мира в Линаресе главная цель женской сборной России — выступление на Шахматной олимпиаде в следующем году. Об этом в интервью «СЭ» заявил старший тренер и капитан команды Сергей Рублевский.

«В какой-то момент не было видно конца и края санкций против команд. Но сейчас дали выступить — и мы сразу же убедительно выиграли. Надеюсь, что теперь сыграем на Олимпиаде, — подчеркнул Рублевский. — Предыдущую вынужденно пропустили, поэтому вдвойне хочется показать себя».

На вопрос о том, будет ли на Олимпиаде сложнее, чем на чемпионате мира в Линаресе, тренер ответил кратко: «Сложнее, но пока без деталей. Надо дождаться составов конкурентов».

Сергей Рублевский: интервью тренера сборной России по&nbsp;шахматам&nbsp;&mdash; о&nbsp;победе на&nbsp;командном чемпионате мира среди женщин.«Запас прочности у нас был очень большой». Тренер российских шахматисток — о триумфе на командном ЧМ

Чемпионат мира в Линаресе стал первым командным турниром с 2021 года, в котором смогла принять участие взрослая сборная России. Россиянки выступали в Испании в нейтральном статусе. Наша сборная из-за санкций пропустила Шахматную олимпиаду в 2022 году в Ченнаи (Индия) и в 2024 году в Будапеште (Венгрия). Следующий турнир такого уровня пройдет в 2026 году в Ташкенте (Узбекистан).

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Шахматы
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