Сергей Макарычев: "Карякин доказал, что может побеждать Карлсена"

Гроссмейстер Сергей Макарычев подчеркнул важность победы на чемпионате мира по блицу для Сергея Карякина. По его словам, россиянин доказал, что способен обыгрывать Магнуса Карлсена.

Напомним, в ноябре Карякин и Карлсен разыграли между собой за мировую шахматную корону. Норвежец сохранил свой титул после ничьей по итогам 12 партий с классическим контролем времени и победы на тай-брейке.

- Карякин лидировал и после первого дня, - напомнил Макарычев. - Правда, вместе с Магнусом Карлсеном. Конечно, мы помним, как повезло Сергею в пятом туре первого дня, когда он обыграл Магнуса черными. Сегодня, оказавшись в сложной психологической ситуации, когда оба конкурента заметно оторвались от всех остальных и выигрывали партию за партией, Карякин немного отстал. Перед последним туром Карлсен опережал Сергея на 0,5 очка. Хотя, было понятно, что при равном счете чемпионом мира по дополнительным показателям станет россиянин.

- И Карлсен сыграл вничью в последней партии.

- Да. В 21-м туре ему противостоял очень опытный и мастеровитый Петер Леко, который решил с позиции силы белыми сыграть вничью. Параллельно шла игра Сергея Карякина и Баадура Джобавы - лидера современных грузинских шахмат. Россиянину необходима была победа, которой он в итоге и добился. Надо сказать, что, набрав по 16,5 очков из 21, россиянин и норвежец оторвались от всех ближайших преследователей на две победы. Третье место занял еще один наш соотечественник - Даниил Дубов.

- Что эта победа значит для Сергея?

- Он переломил мнение, которое отчасти сформировалось в шахматном мире. Ведь считалось, что Карякин, несмотря на упорную борьбу в матче за титул чемпиона мира по шахматам с Карлсеном, не тот гроссмейстер, который способен победить норвежца. Однако Сергей доказал обратное. По блицевому рейтингу россиянин обошел Дина Линжэня и теперь вышел на второе место. Первое занимает норвежец. И в классике, и в блице, и в быстрых шахматах…

Полная версия интервью с Макарычевым