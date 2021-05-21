Сергей Лавров посетил Центральный дом шахматиста

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с руководителями французских компаний, работающих в нашей стране. Мероприятие состоялось в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника; почетного гостя встретили президент Федерации шахмат России Андрей Филатов и президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.

В своем выступлении министр подчеркнул, что Франция традиционно является для России важным зарубежным партнером, с которым мы намерены и впредь развивать всесторонние отношения, в том числе в области торгово-экономического сотрудничества. Он подтвердил заинтересованность России в привлечении французских инвестиций в отечественную экономику. В ходе встречи состоялся заинтересованный разговор о состоянии и перспективах российско-французского делового партнерства, отношениях Россия — ЕС. (Этери Кублашвили)