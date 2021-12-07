Сергей Карякин: «Зевок Непомнящего просто невозможно объяснить»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил игру своего соотечественника Яна Непомнящего в девятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. Россиянин проиграл белыми фигурами.

«Нельзя сказать, что до 26-го хода Ян мог выиграть, но он ставил проблемы Магнусу, в какой-то момент был лучше, но партия была ближе к ничьей, - цитирует Карякина «Чемпионат.com». - Защищающийся стороной был Карлсен и Непомнящий хорошо вел партию. Потом произошел зевок, который просто невозможно объяснить.

Не знаю причин, но они не шахматные. Ян даже в блице себе такое не позволяет. Я очень удивлен и расстроен. Считаю, что это вопрос психологии нервов. Тот Непомнящий, которого мы знаем, который выигрывал все турниры за последние два года и замечательно играл – сегодня зевает в каждой партии против Карлсена. Абсолютно необъяснимые вещи».

Общий счет матча – 6:3 в пользу Карлсена.