Сергей Карякин выиграл соревнования по блицу на турнире «Шахматные звезды»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл соревнования по блицу на международном турнире «Шахматные звезды», который прошел в Москве.

По итогам 18 партий Карякин набрал 12 очков. Вторым стал Владислав Артемьев, который также набрал 12 очков, но уступил Карякину по дополнительным показателям.

Третью строчку занял Владимир Крамник, у которого 11 очков.

В турнире «Шахматные звезды» приняли участие 10 спортсменов из России, Индии, Азербайджана и Испании. Призовой фонд составил 14,3 миллиона рублей.

32-летний Карякин является чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу, также он в 2016 году одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за мировую шахматную корону.