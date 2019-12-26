Сергей Карякин: «У Карлсена нет недостатка мотивации»

Российский шахматист Сергей Карякин уверен, что у Магнуса Карлсена нет проблем с мотивацией, несмотря на многочисленные победы. С 26 по 30 декабря в «Лужниках» пройдет чемпионат мира по быстрым шахматам.

— В турнире участвуют более 250 человек, и фактор непредсказуемости достаточно высокий, — цитируют «Известия» Карякина. — Выиграть очень сложно, но я настраиваюсь на максимальный результат. Тем более учитывая мои последние результаты в блице.

— В прошлом году турнир по блицу выиграл Магнус Карлсен. На ваш взгляд, он стал сильнее по сравнению с вашим очным матчем за шахматную корону — 2016?

— Он продолжает прогрессировать, из года в год старается модифицировать свой стиль, чтобы конкуренты не смогли к нему привыкнуть. Он только растет и, безусловно, стал сильнее, чем три года назад. У него такой характер, что ему очень важно быть только первым. В отличие от других шахматистов у него нет недостатка мотивации.