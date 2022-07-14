Сергей Карякин сыграет на Moscow Open-2022 несмотря на дисквалификацию ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин примет участие в «Турнире звезд» в рамках Moscow Open-2022, который пройдет с 17 по 20 июля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Напомним, что чемпион мира по рапиду и блицу отбывает дисквалификацию ФИДЕ, которая закончится 21 сентября.

«Дисквалификация Сергея Карякина распространяется на турниры, организованные ФИДЕ, — пояснил «СЭ» вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин. — Участвовать в турнирах, в которых не будет обсчета, ему никто не запрещает. То есть, он не получит очки в свой рейтинг. Можно сказать, что это выставочный турнир, которых очень много бывает, например, в теннисе. Наша цель — представить наших выдающихся чемпионов общественности. Что касается всех остальных турниров в рамках Moscow Open-2022, то они будут обсчитываться как обычно».

Помимо Карякина на «Турнире звезд» сыграют двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов, трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук и двукратный чемпион России Александр Морозевич.