Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 13:53

Сергей Карякин сыграет на Moscow Open-2022 несмотря на дисквалификацию ФИДЕ

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский гроссмейстер Сергей Карякин примет участие в «Турнире звезд» в рамках Moscow Open-2022, который пройдет с 17 по 20 июля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Напомним, что чемпион мира по рапиду и блицу отбывает дисквалификацию ФИДЕ, которая закончится 21 сентября.

«Дисквалификация Сергея Карякина распространяется на турниры, организованные ФИДЕ, — пояснил «СЭ» вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин. — Участвовать в турнирах, в которых не будет обсчета, ему никто не запрещает. То есть, он не получит очки в свой рейтинг. Можно сказать, что это выставочный турнир, которых очень много бывает, например, в теннисе. Наша цель — представить наших выдающихся чемпионов общественности. Что касается всех остальных турниров в рамках Moscow Open-2022, то они будут обсчитываться как обычно».

Помимо Карякина на «Турнире звезд» сыграют двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов, трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук и двукратный чемпион России Александр Морозевич.

Сергей Карякин (шахматы)
3
3
Читайте также
Восходящая звезда российского спорта умерла в 20 лет: врачи не замечали врожденного заболевания
Агаларова рвут на части «Ахмат» и «Маритиму», за Роналду предложили 300 млн евро, спартаковец Крал – в «Шальке». Главные трансферы и слухи РПЛ на 14 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пирог: «Для ФИДЕ матч Карлсен — Непомнящий может стать проблемой»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости