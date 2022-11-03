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Сегодня, 15:32

Карякин рассказал о состоянии здоровья Карпова: «Врачи говорят о положительной динамике»

Александр Тихов
Выпускающий редактор
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Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что врачи отмечают положительную динамику в состоянии 12-го чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы Анатолия Карпова.

«Я на связи с его родственниками. Ситуация неприятная, все случилось совершенно неожиданно, но врачи говорят, что [у Карпова] положительная динамика, и все будет хорошо», — приводит ТАСС слова Карякина.

В понедельник, 31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.

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71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.

Источник: https://tass.ru/sport/16238589
Анатолий Карпов
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