Карякин рассказал о состоянии здоровья Карпова: «Врачи говорят о положительной динамике»

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что врачи отмечают положительную динамику в состоянии 12-го чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы Анатолия Карпова.

«Я на связи с его родственниками. Ситуация неприятная, все случилось совершенно неожиданно, но врачи говорят, что [у Карпова] положительная динамика, и все будет хорошо», — приводит ТАСС слова Карякина.

В понедельник, 31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.