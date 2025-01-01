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Сегодня, 14:05

Карякин — о чемпионстве Непомнящего и Карлсена: «Это против всех правил!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский гроссмейстер и сенатор Сергей Карякин раскритиковал решение разделить победу на чемпионате мира по блицу между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Максимально странные впечатления от чемпионатов мира по быстрым и блицу. Основной вывод это то, что ФИДЕ создает правила для того, чтобы их нарушать. Особенно если ты Магнус Карлсен! И, если в истории про джинсы, можно лишь посмеяться над ФИДЕ, которая сама себя загнала в тупик с абсурдными правилами дресс-кода, то финал чемпионата мира по блицу по нокаут системе не может заканчиваться соглашением на ничью! Это против всех правил!» — написал Карякин в своем Telegram-канале.

Россиянин также провел параллель с финалом чемпионата по футболу, на котором такое было бы невозможно.

«Представляете, что было бы на финале ЧМ по футболу, если бы две команды отыграв основное и дополнительное время вместо пробития пенальти просто...согласились на ничью? Абсурд! Впрочем, после моей дисквалификации в 2022 году я уже ничему не удивляюсь», — написал Карякин.

Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский назвал сложным решение о разделе победы ЧМ по блице между Непомнящим и Карлсеном.

Непомнящий заявил, что был удивлен, когда норвежец предложил разделить титул. Сам Карлсен отметил, что ему приятно разделить победу с российским шахматистом.

28 декабря на ЧМ по рапиду 34-летний норвежец был отсранен от турнира из-за несоблюдения дресс-кода. Карлсен пришел на соревнования в джинсах и отказался переодеваться после штрафа. Спортсмен заявил, что не будет участвовать в ЧМ по блицу, но затем поменял свое решение. Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович сообщил о смягчении правил дресс-кода.

Источник: Telegram-канал Сергея Карякина
Шахматы
Магнус Карлсен
Сергей Карякин (шахматы)
Ян Непомнящий
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