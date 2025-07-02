Карякин: «Я уже давно говорил, что у нас в российских шахматах кризис»

Гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал отсутствие россиян в топ-10 обновленного рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Я уже давно говорил, что у нас в российских шахматах кризис. Поскольку начал я это говорить в период, когда участвовал выборах на пост президента Федерации шахмат России (ФШР), многие решили, что я эти заявления делаю в рамках той кампании. Но сейчас мы видим, что кризис действительно существует — по крайней мере в том, что касается участия наших шахматистов на топ-уровне», — цитируют Карякина «Известия».

Карякин добавил, что пока никто из российских шахматистов не прошел отбор на турнир претендентов для участие в матче за звание чемпиона мира.

«Надо учитывать и то, что в России постепенно уходит поколение, которое добивалось больших успехов в последние десятилетия. Речь о поколении Владимира Крамника и чуть более позднем, к которому относимся мы с Яном Непомнящим», — добавил 35-летний Карякин.

По словам Карякина, войти в топ-10 рейтинга ФИДЕ в будущем может россиянин Иван Землянский.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий с 2742 очками опустился с 10-й на 14-ю строчку в июльском рейтинге ФИДЕ.