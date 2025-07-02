Шахматы
2 июля, 07:32

Карякин: «Мы все в шахматном мире считаем, что Карлсен — пока еще номер один»

Павел Лопатко

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что у действующего чемпиона мира по шахматам Гукеша Доммараджу нет такого запаса прочности, как был у Магнуса Карлсена.

«Было понятно, что Карлсен будет фаворитом любого матча. Гукеш таким фаворитом не является. Но за счет своей молодости и задора может выигрывать. И это может помочь ему долго продержаться на вершине. Но глобально мы все в шахматном мире считаем, что Карлсен — пока еще номер один», — цитируют Карякина «Известия».

Норвежец Магнус Карлсен лидирует в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Представитель Индии Доммараджу занимает шестое место.

Источник: «Известия»
Карякин: «Я уже давно говорил, что у нас в российских шахматах кризис»

