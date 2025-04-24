Карякин: «Мое выступление на международной арене сейчас практически нереально»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о текущей обстановке на международной арене.

«Мое выступление на международной арене сейчас практически нереально. Сейчас это возможно только под флагом ФИДЕ. Это все неправильно и нездорово. Текущая ситуация может измениться только после нашей победы или мирного соглашения, конечно, на наших условиях», — сказал Карякин на панельной дискуссии форума «Россия — Африка: что дальше?»

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. ФИДЕ также допустила к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе шахматистов с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии.