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Сергей Карякин: «Будет неплохо, если мои дети станут гроссмейстерами»

06:12

Российский шахматист Сергей Карякин в интервью «Известиям» признался, что будет неплохо, если его дети станут гроссмейстерами.

?— В челове?ческом плане чем запомнится вам этот год?

— Всегда приятно, когда растут дети, старшему уже четыре года, младшему — 2,5. Старший Алексей увлекся шахматами и постепенно постигает азы игры. На днях нам подарили магнитные шахматы. Я расставил белые фигуры, а он абсолютно верно расставил черные. Это прогресс. Как говорит его тренер, он очень мотивирован в будущем обыграть папу.

— Вы бы хотели, чтобы ваши дети стали топ-шахматистами?

— Будет неплохо, если они станут гроссмейстерами.

— А как ваша супруга относится к тому, что в семье растет второй шахматист?

— Пока фраза «растет второй шахматист» — очень громкая. Алексей, кроме шахмат, занимается абсолютно всем, в том числе плаванием, английским языком. Мы даем ему всестороннее развитие, а чем заниматься углубленно — решит он сам.

Дополнительная информация

https://iz.ru/958283/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/u-karlsena-net-nedostatka-motivatcii

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