Сергей Карякин: «Будет неплохо, если мои дети станут гроссмейстерами»
Российский шахматист Сергей Карякин в интервью «Известиям» признался, что будет неплохо, если его дети станут гроссмейстерами.
?— В челове?ческом плане чем запомнится вам этот год?
— Всегда приятно, когда растут дети, старшему уже четыре года, младшему — 2,5. Старший Алексей увлекся шахматами и постепенно постигает азы игры. На днях нам подарили магнитные шахматы. Я расставил белые фигуры, а он абсолютно верно расставил черные. Это прогресс. Как говорит его тренер, он очень мотивирован в будущем обыграть папу.
— Вы бы хотели, чтобы ваши дети стали топ-шахматистами?
— Будет неплохо, если они станут гроссмейстерами.
— А как ваша супруга относится к тому, что в семье растет второй шахматист?
— Пока фраза «растет второй шахматист» — очень громкая. Алексей, кроме шахмат, занимается абсолютно всем, в том числе плаванием, английским языком. Мы даем ему всестороннее развитие, а чем заниматься углубленно — решит он сам.
Дополнительная информация
https://iz.ru/958283/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/u-karlsena-net-nedostatka-motivatcii