Командные чемпионаты Европы пройдут на словенском курорте Терме Чатеж с 11 по 21 ноября. В открытом турнире примут участие 39 команд, в женском — 31. Стартовые листы обоих соревнований возглавляют сборные России.

Состав мужской сборной России: Александр Грищук, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Владислав Артемьев и Кирилл Алексеенко. Капитан — Александр Мотылев.

Конкуренцию нашим спортсменам составят представители Азербайджана, Франции, Польши, Англии, Нидерландов.

Интересно, что 18-летняя звезда Алиреза Фируджа впервые выступит за сборную Франции. Недавно гроссмейстер выиграл «Большую швейцарку» в Риге и отобрался в турнир претендентов. Также путевку туда получил американец Фабиано Каруана, ставший вторым. Россияне Григорий Опарин и Александр Предке вышли в серию «Гран-при ФИДЕ».

За женскую команду России сыграют: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Алина Кашлинская, Полина Шувалова и Валентина Гунина. Капитан — Сергей Рублевский.

В первую пятерку по рейтингу также входят команды Грузии, Польши, Украины и Азербайджана. Игровые дни: 12-16 и 18-21 ноября. Российские команды являются действующими чемпионами Европы: в 2019 году в Батуми обе сборные выиграли золотые медали.

(Этери Кублашвили)