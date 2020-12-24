Сборная России выиграла Кубок Михаила Ботвинника

В Москве завершился Открытый командный кубок чемпиона мира М.М. Ботвинника. Турнир проводился по круговой системе в пять туров по формуле Дворцов пионеров с контролем 90 минут каждому с добавлением 30 секунд, начиная с первого хода.

Капитан команды играл одновременно четыре партии против юниоров команды-соперницы, а результаты капитана и игроков суммируются.

Обладателем кубка стала сборная команда России набравшая 25,5 очка из 40.

Второе место у команды Казани, набравшей 22,5 очка. Третье место заняла команда Юных звезд Москвы с 20,5 очка.

На церемонии закрытия участников поприветствовали директор турнира Александр Бах, президент Ассоциации шахматных федераций Виктор Вайпан и главный судья турнира Алексадр Иванов, после чего вручили награды призерам.

Капитан сборной России Михаил Кобалия поблагодарил организаторов за проведенный турнир в столь непростых условиях и отметил хорошие условия игры и проживания. Все участники получили подарки от организаторов.

Итоговое положение. 1. Россия — 25,5 очка, 2. Казань — 22,5, 3. Москва — 20,5, 4-5. Уральская шахматная академия, Санкт-Петербург — по 19, 6. Белоруссия — 13,5.