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Сегодня, 12:10

Сборная России по шахматам выиграла турнир ШОС

Виктория Кравченко
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Сборная России по шахматам стала победителем турнира Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Турнир проходил в Циндао (Китай).

Российскую команду представляли Даниил Дубов, Максим Матлаков и Анастасия Боднарук. Тренером сборной был Александр Рязанцев. Второе место заняла сборная Китая, третье — команда Монголии.

В турнире ШОС по круговой системе сыграли сборные Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая (три команды), Монголии, Непала, России и Таджикистана.

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