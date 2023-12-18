Сборная России по шахматам выиграла турнир ШОС

Сборная России по шахматам стала победителем турнира Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Турнир проходил в Циндао (Китай).

Российскую команду представляли Даниил Дубов, Максим Матлаков и Анастасия Боднарук. Тренером сборной был Александр Рязанцев. Второе место заняла сборная Китая, третье — команда Монголии.

В турнире ШОС по круговой системе сыграли сборные Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая (три команды), Монголии, Непала, России и Таджикистана.