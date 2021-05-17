Сборная России по шахматам получила премию «Серебряная Лань»

17 мая в большом зале Олимпийского комитета России состоялось вручение премии «Серебряная лань» — 2020. Лауреатов определила Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) во главе с ее президентом, председателем российского комитета фэйр плей Николаем Долгополовым. Лучшей командой была признана сборная России по шахматам, выигравшая первую онлайн-олимпиаду ФИДЕ.

На сцену поднялись президент Федерации шахмат России, старший тренер мужской сборной Андрей Филатов, члены сборной Ян Непомнящий, Андрей Есипенко, Алексей Сарана, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Полина Шувалова, капитан команды, тренер мужской сборной Александр Мотылев и тренер женской сборной Владимир Поткин.

Кроме того, российские шахматисты получили дипломы и почетный кубок фэйр плей за организацию и проведение благотворительного турнира «Сборная — России», средства от которого были направлены в региональные больницы.

Екатерина Лагно и Александр Грищук также получили специальный приз «Семье чемпионов», который учредил многократный чемпион мира Анатолий Карпов.

Награды российским шахматистам вручил президент ОКР Станислав Поздняков. Вел церемонию известный комментатор Виктор Гусев.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поблагодарил организаторов премии и журналистов за столь высокую награду. (Этери Кублашвили)