Самарская область примет XXII Всероссийские соревнования среди сельских школьников

XXII Всероссийские соревнования по шахматам среди обучающихся, проживающих в сельской местности, пройдут в загородном комплексе «Циолковский» (Самарская область) 2-10 октября.

В них примут участие сборные команды, сформированные из обучающихся сельских общеобразовательных организаций, сельских детско-юношеских спортивных школ, сельских детских шахматных клубов субъектов Российской Федерации в возрасте 16 лет и моложе.

Соревнования — лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. На данный момент зарегистрировались 224 участника — это 49 команд из 36 регионов России. Участников ждет обширная дополнительная программа.

Пресс-служба ФШР