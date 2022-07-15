Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 11:40

Рязанцев считает странным изменение формата матча за шахматную корону по ходу цикла

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Российский гроссмейстер Александр Рязанцев рассказал, что думает по поводу возможного изменения формата матча на первенство мира.

«На мой взгляд, немножко странно менять правила по ходу цикла. Логичнее было бы заводить этот разговор после чемпионского матча, когда начнется новый отбор. Что касается тай-брейков в виде рапида и блица, то такой формат возможен, и он может быть интересен», — рассказал Рязанцев RT.

3 июля российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов, который проходил в Мадриде.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1026093-shahmaty-match-ryazancev
0
Читайте также
Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва
Мы опять проиграли информационную войну. В чем неправа Этери Тутберидзе, называя дерьмом американского блогера
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Менеджер Карякина: «ФИДЕ нельзя идти на поводу у требований Карлсена»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости