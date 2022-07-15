Рязанцев считает странным изменение формата матча за шахматную корону по ходу цикла

Российский гроссмейстер Александр Рязанцев рассказал, что думает по поводу возможного изменения формата матча на первенство мира.

«На мой взгляд, немножко странно менять правила по ходу цикла. Логичнее было бы заводить этот разговор после чемпионского матча, когда начнется новый отбор. Что касается тай-брейков в виде рапида и блица, то такой формат возможен, и он может быть интересен», — рассказал Рязанцев RT.

3 июля российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов, который проходил в Мадриде.