Рязанцев назвал блестящей игру Есипенко на турнире в Катаре

Тренер сборной России по шахматам Александр Рязанцев высоко оценил победу гроссмейстера Андрея Есипенко на турнире в Катаре.

«Андрей Есипенко выиграл одну из сильнейших и крупных «швейцарок» мира в Катаре. Он сыграл там блестяще и как раз обошел Эригайси. Так что шансы у нас будут, надо подойти в хорошей форме к отборочным турнирам», — цитирует Рязанцева ТАСС.

22-летний Есипенко стал победителем турнира в Катаре, набрав 7,5 очков в 9 партиях. В последнем туре россиянин сыграл вничью с Арджуном Эригайси.