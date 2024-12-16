Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 05:51

Рязанцев назвал блестящей игру Есипенко на турнире в Катаре

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер сборной России по шахматам Александр Рязанцев высоко оценил победу гроссмейстера Андрея Есипенко на турнире в Катаре.

«Андрей Есипенко выиграл одну из сильнейших и крупных «швейцарок» мира в Катаре. Он сыграл там блестяще и как раз обошел Эригайси. Так что шансы у нас будут, надо подойти в хорошей форме к отборочным турнирам», — цитирует Рязанцева ТАСС.

22-летний Есипенко стал победителем турнира в Катаре, набрав 7,5 очков в 9 партиях. В последнем туре россиянин сыграл вничью с Арджуном Эригайси.

Источник: ТАСС
Шахматы
Читайте также
Биография Софьи Акатьевой: карьера и жизнь российской фигуристки
Дело о крушении танкеров переквалифицировано на более тяжкий состав
В Финляндии прошли демонстрации за открытие КПП на границе с Россией
Россия эвакуировала часть персонала загранпредставительств в Сирии
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Александр Головин признан лучшим футболистом 2024 года в России
Популярное видео
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рязанцев считает, что индийского шахматиста Гукеша рано сравнивать с Карлсеном

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости