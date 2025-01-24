Рублевский прокомментировал решение Баделько сменить Россию на Австрию

Старший тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский прокомментировал решение Ольги Баделько перейти под флаг Австрии. 22-летняя Баделько представляла Россию с 2021 года — до этого уроженка Могилева выступала за Белоруссию.

«Ольга сама захотела к нам перейти несколько лет назад, — отметил «СЭ» Рублевский. — Мы помогали ей как могли: и сменить федерацию, и получить российский паспорт. Сделать это было непросто. Поэтому узнать об этой новости было неприятно. К тому же об этом нам сказала не сама шахматистка, а мы узнали, после того как от Австрии уже была запущена процедура смены федерации через ФИДЕ. Получили от них сообщение, что вот такая-то шахматистка решила сменить федерацию. Могу сказать, что, с одной стороны, мы рады всем молодым и талантливым, с другой — насильно никого не держим. Каждый сам выбирает свой путь.

В принципе у Ольги большой потенциал, но если бы нашу команду допустили сейчас к международным турнирам, то Баделько не было бы в команде. По объективным причинам. Она не смогла отобраться в суперфинал-2024, а это основной критерий попадания в национальную команду. Хотя Ольга занималась с нами, была на сборах».

На момент перехода Баделько занимала пятую строчку в российском рейтинге среди женщин, уступая лишь Александре Горячкиной, Екатерине Лагно, Полине Шуваловой и Лее Гарифуллиной.