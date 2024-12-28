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Сегодня, 17:00

Рублевский прокомментировал лидерство Мурзина и Грищука на чемпионате мира по рапиду

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Главный тренер женской сборной России по шахматам, титулованный гроссмейстер Сергей Рублевский в интервью «СЭ» отметил, что его удивила уверенная игра Володара Мурзина на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке. В девяти стартовых турах 18-летний россиян набрал 7 очков.

— Что скажете по выступлению наших мужчин?

— Грищук с Мурзиным очень хорошо играют и справедливо находятся в группе лидеров. И если Саша наш проверенный боец и от него можно ждать такого результата на любом турнире, то Володар по-настоящему удивил. И дело даже не в победах над Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой, а в качестве его игры. Во второй день он доказал, что его успехи на старте были неслучайны.

— Ян Непомнящий находится в полуочке от лидеров за четыре тура до конца. Учитывая его форму, он один из главных фаворитов в последний день?

— Надеюсь на это. Но у Яна эта история со штрафом за несоблюдение дресс-кода... Меня бы это нервировало. Отвлекаешься от игры, думаешь о каких-то посторонних вещах. Надеюсь, Яна это только подстегивает. Как Виктора Корчного в свое время. Любую нервную ситуацию он оборачивал в свою пользу.

— Андрей Есипенко перед ЧМ говорил, что хочет улучшить свои результаты в рапид и блиц, и попадание в топ-10 будет отличным результатом. Сейчас Андрей при определенном раскладе может претендовать на чемпионство.

— Он может играть хорошо во все виды шахмат. Настоящий универсал. Так что меня не удивили результаты Андрея. Теперь важно сохранить эту форму на оставшиеся дни в Нью-Йорке.

Магнус Карлсен. «В последние годы Карлсену многое сходило с рук». Рублевский — о дисквалификации Магнуса и развязке ЧМ по рапиду

После 9 туров лидерство делят россияне Володар Мурзин и Александр Грищук, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и Арджун Эригайси из Индии (у всех — по 7 очков из 9).

Прошлогодний чемпион турнира норвежец Магнус Карлсен был дисквалифицирован за нарушение дресс-кода после предупреждения и штрафа и покинул турнир.

Другие представители России: Ян Непомнящий и Андрей Есипенко имеют по 6,5 очков, у Даниила Дубова — 6 баллов, Рудик Макарян, Давид Паравян, Александр Шиманов, Александр Рахманов и Семен Ханин — по 5, Арсений Нестеров, Иван Землянский — по 4,5, Алексей Грбенев — 4, Михаил Кобалия — 3,5 очка.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Валентина Гунина. Чемпионат мира по рапиду, основная информация: даты и расписание, участники и россияне

Шахматы
Александр Грищук
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