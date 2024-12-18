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Сегодня, 11:43

Яновский: «Гукеш выглядит как достойный чемпион»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер сборных России по шахматам Сергей Яновский считает, что индиец Доммараджу Гукеш достоин звания чемпиона мира.

«Гукеш, безусловно, выглядит как достойный чемпион. Несмотря на то, что он не смог полностью справиться с колоссальной психологической нагрузкой в матче и не показал игру такого уровня, какую он демонстрировал на Всемирной шахматной олимпиаде или турнире претендентов, все равно его выступление выглядит достаточно впечатляющим. Он все время старался осложнить позицию и завязать бескомпромиссную борьбу», — цитирует Яновского ТАСС.

По мнению российского тренера, приход Гукеша на вершину шахматной пирамиды должен благоприятно сказаться на развитии шахмат.

Ранее 18-летний Гукеш обыграл китайца Дин Лижэня в матче за шахматную корону (7,5:6,5) и стал 18-м чемпионом мира.

Источник: ТАСС
Шахматы
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