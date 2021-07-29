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Российский шахматист Карякин сравнял счет в матче 1/4 финала Кубка мира против Шенкленда

18:21

Российский шахматист Сергей Карякин белыми фигурами обыграл американца Сэмюэля Шенкленда во второй партии 1/4 финала Кубка мира в Сочи.

Карякин сыграл две партии и сравнял счет — 1:1. Победитель определится завтра, 30 июля, по итогам тай-брейка, где будут проведены партии в быстрые шахматы и при необходимости — блиц и армагеддон.

Победитель и финалист Кубка мира получат возможность участвовать в турнире претендентов.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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