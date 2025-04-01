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1 апреля, 14:30

Гоганов — о своих целях: «Не хочется, чтобы меня запомнили как человека с рейтингом 2470»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Российский шахматист Алексей Гоганов в интервью «СЭ» отметил, что попытается отобраться на Кубок мира через чемпионат Азии.

— Слышал от многих гроссмейстеров, что вы отличный аналитик. Приходилось помогать топ-гроссмейстерам готовиться к турнирам претендентов или к матчам на первенство мира?

— Я готов к этому, но предложений пока не было, а как-то самому напрашиваться довольно странно. Но это не проблема, поскольку у меня и так нагрузка больше, чем хотелось бы. Почти каждый день веду занятия с ребятами, плюс за последние несколько лет я записал несколько объемных курсов для канала Максима Омариева.

Мой турнирный график же составляет около 12 турниров в год в классику. Вероятно, это больше, чем у всех российских шахматистов. Правда, это такой своеобразный рекорд. Половина этих турниров такие, что их, наверное, лучше было бы пропустить.

— Из-за дефляции рейтинга у вас не получается его поднять, так как вам противостоят соперники 2200-2300?

— Если 2300, это еще куда ни шло: хотя бы через раз выигрываешь и чуть повышаешь [рейтинг]. А если тебе противостоят ребята 2100-2200, то это совсем ужас. Причем таких турниров подавляющее большинство, а играть все равно хочется. Поэтому я продолжаю.

— Это в основном российские турниры?

— Нет. В последнее время играю в Армении, Казахстане, Индии, если есть приглашения. В Европу же логистика сейчас просто чудовищная. То есть чтобы попасть в условный Хельсинки, например, нужно ехать из Петербурга сначала в Стамбул или куда-то в ОАЭ. Хотя мои знакомые всю жизнь ездили на велосипеде между этими двумя городами.

— Плюс высокие цены на авиабилеты.

— Это тоже проблема. Дорога обходится примерно в сто тысяч за билеты в оба конца. При шахматных призовых это просто не имеет никакого коммерческого смысла. При этом на знаковые турниры я все-таки выбираюсь. Стараюсь не пропускать этапы Кубка Казахстана. В Цахкадзоре в прошлом году сыграл по старой памяти. В Узбекистане сейчас проводят очень неплохие старты. Допустим, недавно был Кубок президента. Играли Нодирбек Абдусатторов, Нихал Сарин. То есть один человек из топ-10, еще около десяти из топ-100. В этом году еще планирую сыграть на чемпионате Азии.

— Он уже совсем скоро, правильно?

— В мае. Хотя я почитал положение и могу сказать, что организаторы откровенно поиздевались над участниками. Обязательное требование — жить в официальной гостинице, которая стоит раза в четыре дороже, чем апартаменты рядом. А в ОАЭ и так высокие цены.
В Эль-Айне нет моря, это не курортный город. Поэтому непонятно ценообразование, но в любом случае нужно съездить. Годы идут, все-таки надо что-то сделать напоследок. Не хочется, чтобы меня запомнили как человека с рейтингом 2470.

Алексей Гоганов.«Только в классике можно создать произведение искусства на всю жизнь». Интервью шахматиста Гоганова
Шахматы
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