Карякин: «Государство должно давать компенсации нашим спортсменам в плане наличия турниров»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что думает о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК).

«Конечно, у меня к этому негативное отношение. И вообще ко всему, что они творят, плохо отношусь. Наверное, они сами забыли, что их основной лозунг — «Спорт вне политики». Какую бы ты сторону ни поддерживал, спорт сейчас однозначно стал частью политики. Надеюсь, когда-нибудь будет по-другому, но в данный момент все так, как есть.

Здесь каждый решает сам за себя. Я не вправе давать советы другим спортсменам. С одной стороны, жалко ребят, поскольку многие из них стремятся попасть на Олимпиаду. И если пропускают ее, то это большой удар для них. С другой стороны, государство должно организовывать свои игры, внутри страны или совместно с дружественными странами. И давать компенсации отстраненным от международных стартов спортсменам. Причем необязательно денежные компенсации, а в плане наличия турниров и возможностей для того, чтобы спортсмены могли заниматься своим любимым делом», — приводят «Известия» слова Карякина.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.