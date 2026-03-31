Россиянин Есипенко сыграл вничью с Блюбаумом в третьем туре турнира претендентов
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко и немец Маттиас Блюбаум сыграли вничью в партии третьего тура турнира претендентов.
Россиянин играл черными фигурами. По итогам трех туров на его счету одно очко — он во второй раз сыграл вничью, а в первом туре потерпел поражение.
Соревнования проходят на Кипре. В них предусмотрено 14 туров (два круга), все участники сыграют каждый с каждым по два раза. Заключительные партии состоятся 15 апреля, в случае необходимости на следующий день пройдет тай-брейк.
Победители мужского и женского турниров претендентов сыграют матчи за мировую шахматную корону с действующими чемпионами — индийцем Доммараджу Гукешем и китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.
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