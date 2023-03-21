Российский гроссмейстер назвал лучших шахматистов нового поколения

Гроссмейстер Александр Шиманов, недавно обыгравший Магнуса Карлсена на Pro Chess League, отметил, смелость Нодирбека Абдусатторова и однобокость Винсента Кеймера.

— Кого бы назвали самым сильным из нового поколения?

— Если бы вы меня спросили об этом осенью, то я бы без сомнения назвал Эригайси. После Вейк-ан-Зее странно не называть самым перспективным Нодирбека Абдусатторова. Но это относительная оценка, в новом поколении действительно очень много суперталантов. Единственное, что я пока не понимаю, в чем сила Гукеша. Почему у него такой высокий рейтинг в классику, почему его приглашают на все супертурниры? Видимо, просто не могу как-то выцепить его силу. Обычно это бросается в глаза, здесь мне непонятно. Но учитывая результаты, явно тут я скорее чего-то не понимаю.

— Кто самый смелый гроссмейстер?

— Пожалуй, опять назову Абдусатторова. В игре он никого не боится. И это было видно и по Вейк-ан-Зее, и по Дюссельдорфу. Да, в Германии он был не так хорош, но дебюты, которые он избирал черными, были сверхагрессивные. Видно, что он готов рисковать и экспериментировать. Это хороший знак.

— А что скажите про Кеймера?

— Он вряд ли входит в этот список. Слишком классический, слишком правильный стиль, а на одном понимании далеко не уедешь. Чтобы бороться за самые высокие места, в твоей игре должен быть какая-то искра. Так что Кеймера я бы исключил. Он, Нихал Сарин и Влад Артемьев — очень сильные ребята, но при этом слегка однобокие.

Полное интервью Александра Шиманова «СЭ» здесь