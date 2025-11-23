Шахматы
Статьи Карякин бросает вызов
Сегодня, 19:57

Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная России стала победителем женского командного чемпионата мира по шахматам.

В финале россиянки обыграли команду Азербайджана.

Первый матч завершился победой со счетом 3:1. Свои партии выиграли Александра Горячкина и Полина Шувалова, Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина сыграли вничью.

Во втором матче россиянки выиграли со счетом 2,5:1,5 — Лея Гарифуллина одержала победу, а Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Полина Шувалова завершили партии вничью.

Команда России выиграла все матчи, как в групповом турнире, так и на стадии плей-офф.

«Поздравляем наших шахматисток и весь тренерский штаб с убедительной победой на чемпионате мира в Испании!» — говорится в сообщении Федерации шахмат России (ФШР).

Женский командный чемпионат мира по шахматам проходил в Линаресе (Испания) с 18 по 23 ноября.

