Российские шахматистки во второй раз выиграли командный чемпионат мира

Женская сборная России по шахматам победила команду Индии в финальном матче командного чемпионата мира.

В плей-офф команды играли до двух побед. Первый матч россиянки в составе Александры Горячкиной, Александры Костенюк, Екатерины Лагно и Алины Кашлинской выиграли со счетом 2,5:1,5, во втором в составе Полины Шуваловой, Горячкиной, Костенюк и Лагно одержали победу со счетом 3:1.

Российские шахматистки стали чемпионками мира второй раз, также они побеждали в 2017 году, когда соревнования проводились в Ханты-Мансийске.

На предыдущем мировом первенстве в 2019 году россиянки уступили в финале китаянкам, которые не принимали участия в нынешнем турнире в Испании.