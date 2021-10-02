Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Новости   //    Шахматы

Российские шахматистки во второй раз выиграли командный чемпионат мира

19:50
Теги:

Женская сборная России по шахматам победила команду Индии в финальном матче командного чемпионата мира.

В плей-офф команды играли до двух побед. Первый матч россиянки в составе Александры Горячкиной, Александры Костенюк, Екатерины Лагно и Алины Кашлинской выиграли со счетом 2,5:1,5, во втором в составе Полины Шуваловой, Горячкиной, Костенюк и Лагно одержали победу со счетом 3:1.

Российские шахматистки стали чемпионками мира второй раз, также они побеждали в 2017 году, когда соревнования проводились в Ханты-Мансийске.

На предыдущем мировом первенстве в 2019 году россиянки уступили в финале китаянкам, которые не принимали участия в нынешнем турнире в Испании.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Тарасова раскритиковала дебютное выступление Ксении Бородиной в «Ледниковом периоде»
«МЮ» заплатил за Санчо 85 миллионов евро. Но пока это главный трансферный провал года
Иоланда Чен отреагировала на уход Борзаковского с поста главного тренера сборной по легкой атлетике
Широков оценил шансы «Спартака» выйти в плей-офф Лиги Европы
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
0
Офсайд