Российские шахматистки обыграли украинок в полуфинале командного чемпионата мира

Женская сборная России в полуфинале командного чемпионата мира ФИДЕ обыграла Украину со счетом 5,5-2,5.

В Ситжесе (Испания) завершились полуфинальные матчи командного чемпионата мира ФИДЕ среди женщин.

В финале россиянки встретятся с Индией, которая ранее обыграла Грузию. Поединок пройдет 2 октября в испанском Ситжесе.