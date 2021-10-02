Российские шахматистки обыграли украинок в полуфинале командного чемпионата мира
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Женская сборная России в полуфинале командного чемпионата мира ФИДЕ обыграла Украину со счетом 5,5-2,5.
В Ситжесе (Испания) завершились полуфинальные матчи командного чемпионата мира ФИДЕ среди женщин.
В финале россиянки встретятся с Индией, которая ранее обыграла Грузию. Поединок пройдет 2 октября в испанском Ситжесе.
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